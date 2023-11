Sieben Minuten in der Premier League: Chelsea will offenbar Leihe von Andrey Santos abbrechen

Die Leihe von Andrey Santos zu Nottingham hat sich als großer Flop erwiesen. Deswegen will Chelsea wohl nun die Notbremse ziehen.

WAS IST PASSIERT? Der FC Chelsea will die Leihe seines Mittelfeldspielers Andrey Santos zu Nottingham Forest im kommenden Januar-Transferfenster vorzeitig beenden. Das berichtet The Athletic.

WAS IST DER HINTERGRUND? Die Blues hatten den Brasilianer aufgrund der großen Konkurrenz in ihrer Offensive im Sommer an den Liga-Konkurrenten ausgeliehen, damit er dort mehr Einsatzminuten bekommt. Dieses Ziel wurde aber nicht erreicht: Santos stand nur sieben Minuten in der Premier League auf dem Platz; seit Anfang November gar nicht mehr im Forest-Kader bei einem Spiel.

DAS BILD ZUR NEWS:

Getty

WIE GEHT ES WEITER? Dem Bericht zufolge plant Chelsea, Santos zurückzuholen und sofort wieder zu verleihen: Racing Straßburg soll der Top-Kandidat als nächstes Ziel für den 19-Jährigen sein.

Damit der Deal möglich ist, müsste Chelsea allerdings ein weiteres Leihgeschäft beenden, denn nach den Regularien der Premier League dürfen nur sieben Spieler pro Klub international verliehen werden - und diese Maximalanzahl haben die Blues bereits erreicht.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Anfang des Jahres zahlte Chelsea an Vasco da Gama 12,5 Millionen Euro für das Mittelfeld-Talent.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Santos debütierte im März beim 1:2 gegen Marokko in einem Testspiel schon für die brasilianische Nationalmannschaft.