Offiziell: Chelsea verleiht Neuzugang Andrey Santos zu Vasco da Gama zurück

Neuzugang Andrey Santos darf in England nicht spielen und deshalb musste sein Klub Chelsea eine Lösung finden. Es geht für ihn zurück zu Vasco.

WAS IST PASSIERT? Der FC Chelsea hat seinen Winterneuzugang Andrey Santos an dessen Ex-Klub Vasco da Gama zurückverliehen. Das bestätigten die beiden beteiligten Vereine am Donnerstag offiziell. Das Geschäft läuft nur knapp vier Monate bis Ende Juni.

WAS WURDE GESAGT? "Er hat nun die Gelegenheit, sich auf diesem Niveau weiterzuentwickeln", schrieb Chelsea auf seiner Homepage.

WAS IST DER HINTERGRUND? Chelsea wollte sich im Winter mit Santos verstärken, doch aufgrund der harten Bestimmungen bekam er in England keine Arbeitserlaubnis. Da er mit Vasco in der vergangenen Saison noch in der zweiten Liga gespielt hatte, wurde er von den Behörden nicht als außergewöhnlicher Spieler eingestuft, für den eine Ausnahme gemacht werden kann. So blieb Chelsea nichts anderes übrig, als Santos vorübergehend bei einem anderen Klub zu parken.

DAS BILD ZUR NEWS:

CR Vasco da Gama

WIE GEHT ES WEITER? Aufgrund der kurzen Laufzeit der Leihe ist davon auszugehen, dass Chelsea im Sommer einen erneuten Versuch starten wird, Santos nach England zu holen, damit der Offensivspieler dort auch auflaufen kann.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Für den 18-Jährigen zahlten die Blues im Januar 12,5 Millionen Euro und statteten ihn mit einem bis 2030 laufenden Vertrag aus.

DIE REAKTIONEN: "Die Geschichte geht weiter", schrieb Santos auf seinem Instagram-Account.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Santos glänzte zuletzt mit der U20 Brasiliens bei der Südamerika-Meisterschaft. Dort führte er das Team als Kapitän zum Titel. In elf U20-Länderspielen gelangen ihm sechs Tore.