Ein erstes Angebot über sechs Millionen Euro Ablöse hatte der SV Elversberg noch abgelehnt, nun legte Eintracht Frankfurt nach - und es erfolgte die Einigung. Der Shootingstar der zweiten Liga soll noch in diesem Jahr einen Vertrag bis 2031 bei Eintracht Frankfurt unterschreiben.

Dies berichten die Bild und Sky-Transferexperte Florian Plettenberg übereinstimmend. Demnach soll die Eintracht eine fixe Sockelablöse von acht Millionen Euro an Elversberg überweisen für den Stürmer, der den Klub erst vor einem Jahr nur 50.000 Euro gekostet hatte. Die Ablöse der Eintracht kann sich laut Plettenberg durch Prämien auf bis zu zehn Millionen Euro erhöhen - was genau der Summe entspräche, die Elversberg ursprünglich aufgerufen hatte.

Die Einigung der Vereine und die Vertragsunterschrift des Spielers in Frankfurt geschieht vorbehaltlich des Medizinchecks, der in den kommenden Tagen stattfinden soll.

Zuletzt soll auch Bundesliga-Konkurrent VfL Wolfsburg ins Werben um Ebnoutalib eingestiegen sein und angeblich auf einen Schlag zehn Millionen Euro Ablöse geboten haben, doch Ebnoutalib, der in Frankfurt geboren wurde, habe nur zur Eintracht gewollt.

Ebnoutalib, 22, spielte noch vor einem Jahr in der viertklassigen Regionalliga Südwest für den FC Gießen. Zuvor war Ebnoutalib sogar ein halbes Jahr vereinslos gewesen, nachdem er sich beim AC Perugia in Italiens dritter Liga nicht hatte durchsetzen können und von lediglich 800 Euro im Monat leben musste - wovpn 450 Euro für seine Bude im Jugendinternat draufgingen. Nach sechs Toren und zwei Vorlagen in der Hinrunde 2024/2025 wechselte er nach Elversberg - wo er diese Saison endgültig den Durchbruch schaffte.

Younes Ebnoutalib: Seine Leistungsdaten für Elversberg in der zweiten Liga 2025/2026