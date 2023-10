"Er ist ein Unsicherheitsfaktor": Lothar Matthäus übt deutliche Kritik an Bayern-Verteidiger Min-jae Kim

Min-jae Kim muss sich laut Lothar Matthäus noch an die Bundesliga gewöhnen. Den Bayern-Start des Verteidigers sieht er kritisch.

WAS IST PASSIERT? Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sieht Innenverteidiger Min-jae Kim noch nicht auf dem Niveau, dass sich der FC Bayern München von seiner Verpflichtung im Sommer erhofft hatte.

WAS WURDE GESAGT? "Kim ist ganz klar noch nicht so weit, wie man sich das erhofft hatte. Er ist ein Unsicherheitsfaktor", betonte Matthäus bei Sky90. "Das ist nicht hart - das ist so", führte er aus. Kim habe zwar "Voraussetzungen, aber er muss sich erst an die Bundesliga gewöhnen."

WAS IST DER HINTERGRUND? Der 26-jährige Südkoreaner war im Sommer von der SSC Neapel nach München gewechselt, kostete 50 Millionen Euro an Ablöse. Bislang lief er neunmal für Bayern auf, in der Bundesliga stand er stets in der Startelf.