Zlatan Ibrahimovic vor Debüt? AC Milan vs. Sampdoria heute live im TV und im LIVE-STREAM - so läuft die Übertragung

Zlatan Ibrahimovic ist zurück beim AC Milan! Begeistert wurde der schwedische Superstar, der schon von 2010 bis 2012 für die Rossoneri spielte, vor einigen Tagen von den Fans in Mailand empfangen.

Und feiert der 38-Jährige am heutigen Montag (6. Januar) schon sein Debüt für den neuen, alten Klub, wenn Milan um 15 Uhr auf Genua trifft? Goal liefert Euch die Antwort, sobald die Aufstellung der Rossoneri offiziell vermeldet wurde.

Und wir sagen Euch natürlich auch, wo Ihr das Duell zwischen Milan und Sampdoria am 18. Spieltag der italienischen live im TV und im LIVE-STREAM schauen könnt!

Auch in könnt Ihr die Serie A live verfolgen. DAZN zeigt / überträgt nahezu alle Spiele aus der italienischen Elite-Liga im LIVE-STREAM - und daher natürich auch Milan gegen Samporia heute!

Anpfiff am Montag, 6. Januar, ist um 15 Uhr. Wenige Minuten zuvor geht DAZN auf Sendung, als Kommentator begleitet Euch dann Guido Hüsgen durch die 90 Minuten.

Zlatan Ibrahimovic wird ganz sicher sagen, dass er sofort spielen kann. Da sein letztes Pflichtspiel für seinen vorherigen Klub aber schon mehr als zwei Monate zurückliegt, bringt Milan-Trainer Stefano Pioli den begeistert empfangenen Rückkehrer heute gegen Sampdoria aber noch nicht von Anfang an.

Es gilt aber als sehr wahrscheinlich, dass Ibra zumindest als Joker zum Einsatz und damit zum Debüt seiner zweiten Zeit bei den Rossoneri kommen wird. Das San Siro würde sicherlich brodeln, wenn der 38-Jährige an der Seitenlinie zur Einwechslung bereit steht.

In einem Testspiel zeigte sich Ibrahimovic vor einigen Tagen schon einmal in Torlaune, obwohl er zuvor noch kaum mit den neuen Kollegen trainiert hatte.

Wie erwartet erhält der Pole Krzysztof Piatek heute noch den Vorzug vor Zlatan Ibrahimovic. Der Schwede steht aber im Kader und könnte später im Spiel von der Bank kommen.

Im Vergleich zum bitteren 0:5 gegen Atalanta kurz vor Weihnachten nimmt Pioli heute vier personelle Wechsel vor: Neben Piatek anstelle von Leao rücken auch Calabria, Hernandez und Krunic für Conti, Rodriguez und Kessie neu in die Mannschaft.

Here’s our first line-up of the year! C'mon boys! 🔴⚫



Così in campo per la prima del 2020: forza ragazzi! 👊🏻#MilanSampdoria #SempreMilan@BioscalinITA pic.twitter.com/GH4iyK3vbx