Heute geht die Partie Milan vs. Napoli über die Bühne. Doch wo läuft heute die Übertragung im TV und LIVE-STREAM? GOAL hat alle Infos.

In der Champions League finden am Mittwoch die weiteren Viertelfinal-Hinspiele statt. Hierbei steigt etwa das inneritalienische Aufeinandertreffen Milan vs. Napoli. Die Partie im San Siro beginnt um 21 Uhr.

Milan schloss die Gruppe E hinter dem FC Chelsea als Zweiter ab. Anschließend bezwang die Elf von Stefano Pioli im Achtelfinale Tottenham Hotspur.

Napoli setzte sich zum Auftakt der K.-o.-Phase gegen Eintracht Frankfurt durch. Davor holte sich die Mannschaft von Luciano Spalletti punktgleich mit dem FC Liverpool den Sieg in der Gruppe A.

Heute geht in der Champions League das inneritalienische Hinspiel Milan vs. Napoli über die Bühne. Aber wo läuft heute die Übertragung im TV und LIVE-STREAM? Bei GOAL erhaltet Ihr alle Informationen hierzu, zum LIVE-TICKER und zu den Startformationen.

Milan vs. Napoli heute live: Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM – die Eckdaten

Spiel: Milan vs. Napoli Datum: Mittwoch, 12. April 2023 Uhrzeit: 21. Uhr Stadion: San Siro (Mailand)

Milan vs. Napoli heute live im TV

Seit der Saison 2021/21 hält DAZN die alleinigen Rechte am Großteil der Aufeinandertreffen in der Champions League. Außerdem besitzt Prime Video die Exklusivrechte an den meisten anderen Begegnungen in der Königsklasse. Überdies läuft nur das Finale im Free-TV. Aber wer zeichnet heute für die LiveÜbertragung der Partie Milan vs. Napoli im TV verantwortlich?

Milan vs. Napoli heute live bei DAZN: Das sind die Voraussetzungen

Das inneritalienische Kräftemessen im San Siro läuft bei DAZN. Obendrein könnt Ihr Euch beim Streaming-Dienstleister zwischen einer Ausstrahlung in voller Länge und einer Konferenz entscheiden. Denn: Zeitgleich steigt die Partie Real Madrid vs. FC Chelsea. Allerdings kommt Ihr nicht um ein Abonnement herum. Diesbezüglich stehen exemplarisch Unlimited Jahres- und Monatsverträge zur Auswahl. Hierfür müsst Ihr monatlich 29,99 Euro oder 39,99 Euro bezahlen. Ihr könnt Euch auf der Webseite einen Überblick zu den weiteren Paketen verschaffen. Zudem versorgt Euch der Streaming-Anbieter hier mit etlichen Einzelheiten:

Der Abo-Abschluss nimmt wenige Augenblicke in Anspruch. Dasselbe gilt für den darauffolgenden Vorgang: Als Eigentümer eines Smart-TV-Geräts könnt Ihr die kostenfreie App installieren. Zudem könnt Ihr Eure Fernseher mit PCs und Notebooks verbinden. Hierfür benötigt Ihr zusätzlich ein HDMI-Kabel. Nachfolgend fasst GOAL für Euch noch einmal alle Eckdaten zusammen:

Übertragungsbeginn: 21 Uhr

21 Uhr Spielbeginn: 21 Uhr

21 Uhr Kommentator: Carsten Fuß

Carsten Fuß Experte: Sandro Wagner

Milan vs. Napoli heute live im LIVE-STREAM

Wenn Ihr ohne TV-Gerät klarkommen müsst, helfen Euch die LIVE-STREAMS weiter. Denn: DAZN zeigt sein komplettes Angebot online. Zudem könnt Ihr dank einer Kooperation das Spiel Milan vs. Napoli bei der Plattform OneFootball sehen. Hierfür müsst Ihr die Gratis-App herunterladen und 3,49 Euro ausgeben.

Milan vs. Napoli heute live im TICKER

Ferner versorgt Euch GOAL mit seinem LIVE-TICKER zum Aufeinandertreffen zwischen den Rossoneri und den Hellblauen. Damit informieren wir Euch zu allen nennenswerten Geschehnissen im San Siro.

Milan vs. Napoli heute live: Die Übertragung im TV und LIVE-STREAM

Im Pay-TV: DAZN Im LIVE-STREAM: DAZN Im LIVE-TICKER: GOAL

Milan vs. Napoli heute im LIVE-STREAM und TV sehen: Die Aufstellungen zur Champions League

Die Startformationen erscheinen hier ungefähr 60 Minuten vor dem Anstoß.