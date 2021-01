Mesut Özil schwärmt von Sergio Ramos: "Der beste Verteidiger in meiner Generation" - Real-Kapitän reagiert

Offensivspieler Mesut Özil (32) hat in höchsten Tönen von seinem ehemaligen Mitspieler Sergio Ramos (34, ) gesprochen. In einem Q&A auf Twitter stellte sich der Arsenal-Profi den Fragen seiner Fans und wurde auch auf seinen Ex-Kollegen aus Real-Zeiten angesprochen.

Yes, he’s been world class for over a decade – and what a leader he has become. His ambition and will to win is amazing. I would say he’s the world’s best defender from my generation. 🔥🔥 @SergioRamos https://t.co/QwzvTx87xv