Weltmeister Mesut Özil macht Schluss. Der Basaksehir-Star beendet während der laufenden Saison seine Karriere.

WAS IST PASSIERT? Mesut Özil will seine Laufbahn beenden. Das berichtet Fanatik-Journalist Yakup Cinar. Der Mittelfeldstar sei am Freitag nicht zum Training seines Klubs Basaksehir erschienen und habe den Verein und seine Mitspieler über seinen Entschluss informiert.

WAS IST DER HINTERGRUND? Özil absolviert eine von Verletzungen geprägte Saison. Wegen anhaltender Rückenprobleme absolvierte der 34-Jährige erst acht Partien, in denen ihm weder Tor noch Assist gelangen.

Die Entscheidung, mit dem Profifußball Schluss zu machen, sei laut Cinar nach dem jüngsten Süper-Lig-Spiel gegen Kayserispor (0:1) gefallen. Özil stand dabei erstmals in dieser Spielzeit in der Startformation, wurde aber zur Pause ausgewechselt.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Özil absolvierte während seiner Laufbahn mehr als 600 Spiele. Dabei erzielte er 114 Tore und lieferte 221 Assists. Er gewann unter anderem viermal den FA Cup und je einmal die spanische Meisterschaft und den DFB-Pokal. 2014 wurde er mit der DFB-Elf in Brasilien Weltmeister. Aus der Nationalmannschaft war er 2018 nach 92 Länderspielen zurückgetreten.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Imago Images

AA

imago images

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Mesut Özil stammt aus der Jugend des FC Schalke. Im Januar 2008 wechselte er für fünf Millionen Euro Ablöse zu Werder Bremen, wo er seinen Durchbruch als Profi schaffte. 2010 holte ihn Real Madrid für 18 Millionen Euro Ablöse nach Spanien. Drei Jahre später folgte der 47-Millionen-Transfer zu Arsenal. Anfang 2021 heuerte er ablösefrei bei Fenerbahce an, im vergangenen Sommer ging es weiter zu Basaksehir. Dort stand er noch bis zum kommenden Sommer unter Vertrag.

Abseits des Rasens baute er sich bereits mehrere lukrative Standbeine auf.