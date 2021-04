Ex-Paris-Star Pastore: "PSG wollte Lionel Messi jedes Jahr"

Javier Pastore spielte einige Jahre lang mit Lionel Messi in der Albiceleste. Der heutige Roma-Profi sollte La Pulga einen Wechsel schmackhaft machen.

Der argentinische Mittelfeldspieler Javier Pastore (AS Rom) hat die Wechselgerüchte um seinen Ex-Klub PSG und Superstar Lionel Messi vom FC Barcelona weiter befeuert. Pastore behauptete in der AS, Frankreichs Serienmeister sei seit Jahren an seinem ehemaligen Nationalmannschaftskameraden interessiert.

Pastore, der von 2011 bis 2018 im Pariser Mittelfeld die Fäden zog, sagte: "PSG wollte Messi schon immer, jedes Jahr. Im Spaß haben sie mich beauftragt, ihn zu überzeugen. Ich sollte ihm sagen, die Stadt sei wunderschön und wir hätten ein ehrgeiziges Projekt und solche Dinge."

PSG: Lionel Messis Vertrag beim FC Barcelona läuft aus

Diese Charmeoffensive gab es nicht nur bei Messi, wie Pastore weiter verriet: "Dasselbe war auch bei Di Maria das Ziel. Ich schwärmte ihnen vor, wie schön es sei, in Paris zu leben und wie stark unsere Mannschaft war. Am Ende habe ich aber nur Angel überzeugt." Di Maria wechselte 2015 für mehr als 60 Millionen Euro Ablöse von Manchester United an die Seine und spielt noch heute dort.

Ob Messi seinem Landsmann folgt, ist weiter ungewiss. Großes Interesse an dem mehrfachen Weltfußballer soll vonseiten PSGs jedenfalls weiter bestehen. Die Franzosen sollen dem Stürmer ein Vertragsangebot unterbreitet haben. Laut dem brasilianischen Journalisten Marcelo Bechler vom TV-Sender TNT Sports Brasil bietet Paris Messi einen Vertrag über zwei Jahre an. Zusätzlich soll eine Option für ein drittes Jahr integriert werden.

Laut Bechler, der 2017 den Transfer von Neymar vom FC Barcelona zu PSG enthüllt hatte, sei das Angebot für andere Klubs "unerreichbar". Daher wähnen sich die Verantwortlichen in der Pole Position.

Messis Vertrag in Barcelona läuft aus. Der neue Klubchef Joan Laporta will den Starstürmer unbedingt halten. Eine Entscheidung will der 33-Jährige aber erst nach dem Saisonende treffen.