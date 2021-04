Neymar verzichtet angeblich auf Rückennummer: So will PSG Lionel Messi von einem Wechsel überzeugen

Die Zukunft von Lionel Messi ist weiter offen. Bei PSG bemüht man sich angeblich weiterhin um den Argentinier, auch Neymar soll eine Rolle spielen.

Paris Saint-Germain ist angeblich weiterhin gewillt, Lionel Messi nach dem Ende der Saison in die Ligue 1 zu locken. PSG soll dem Argentinier ein Vertragsangebot unterbreitet haben. Laut dem brasilianischen Journalisten Marcelo Bechler vom TV-Sender TNT Sports Brasil bietet Paris Messi einen Vertrag über zwei Jahre an. Zusätzlich soll eine Option für ein drittes Jahr integriert werden.

Laut Bechler, der 2017 den Transfer von Neymar vom FC Barcelona zu PSG enthüllt hatte, sei das Angebot für andere Klubs "unerreichbar". Daher wähnen sich die Verantwortlichen in der Pole Position.

Auch PSG-Superstar Neymar soll Messi den Wechsel nach Paris schmackhaft machen. Die beiden Südamerikaner wären damit nach ihrer erfolgreichen gemeinsamen Zeit beim FC Barcelona wieder vereint. Dafür würde Neymar angeblich auch seine Rückennummer 10 an 'La Pulga' abgeben.

Messi-Zukunft offen: Präsident Joan Laporta traf sich offenbar mit Vater Jorge

Beim FC Barcelona geht man dagegen weiter davon aus, dass der 33-Jährige bei den Katalanen bleibt.

Dem katalanischen öffentlich-rechtlichen Sender TV3 zufolge hat sich der neue Barca-Präsident Joan Laporta bereits mit Messis Vater Jorge getroffen.

Barca will Messi halten: In zwei Jahren in die MLS?

Dabei hat der Klub Messi wohl eine langfristige Zukunft im Verein angeboten und zwar über seine Spielerkarriere hinaus: So könne er in zwei Jahren als eine Art Botschafter in die MLS wechseln und anschließend eine Rolle in der Vereinsführung übernehmen. Dabei müsste er aber angesichts der schwierigen finanziellen Lage des Klubs offenbar eine Gehaltskürzung hinnehmen.

Barca hofft weiter auf die gute Beziehung zwischen Messi und Laporta, der im März erneut zum Präsidenten des FC Barcelona gewählt wurde. An Laportas Vorgänger Josep Maria Bartomeu hatte der Argentinier mehrmals heftige Kritik geäußert.