Lionel Messi: Neues Szenario im Wechseltheater mit dem FC Barcelona?

Die Wechselposse um Lionel Messi beherrscht die Schlagzeilen. Nun könnte sich beim Superstar des FC Barcelona eine neue Möglichkeit ergeben.

Beim Transfertheater um Lionel Messi ergibt sich womöglich ein neues Szenario. Einem argentinischen Medienbericht zufolge könnte der 33-Jährige seinen Vertrag beim erfüllen und dann erst ablösefrei wechseln.

Laut dem argentinischen Journalisten Martin Arevalo von TyC Sports liege die Wahrscheinlichkeit, dass Messi Barcelona bleibt bei 90 Prozent. Der gut vernetzte Arevalo, der als einen der ersten vom eingereichten Burofax Messis berichtete, geht sogar davon aus, dass bereits am Donnerstag eine Entscheidung fällt.

FC Barcelona - Lionel Messi : Weiterhin Diskussionen um Vertragsklausel

Messis Vertrag bei Barca läuft noch bis 2021. Der Argentinier könnte demnach noch ein Jahr für die Katalanen auflaufen, ehe er den Klub ablösefrei verlässt.

Am Mittwoch hatten sich Messis Berater und die Verantwortlichen des FC Barcelona zu Gesprächen getroffen. Diese verliefen zunächst ergebnislos.

Streitpunkt zwischen den Parteien ist weiterhin eine Klausel im 2017 verlängerten Vertrag. Diese erlaubte es Messi eigentlich bis 10. Juni des Jahres aus dem Kontrakt auszusteigen und damit ablösefrei wechseln zu können.



Quelle: Getty Images

Lionel Messi: Wird Ablösesumme nach unten korrigiert?

Diese Option hat Messi jedoch erst nach der 2:8-Pleite gegen den FC Bayern Mitte August per Einschreiben gezogen. Die Messi-Seite plädiert jedoch darauf, dass sich das Datum auf das Ende der regulären Saison beziehe. Durch die Corona-Pandemie und die damit verbundene zwischenzeitliche Unterbrechung hatte sich dieses verschoben.

Barca pochte dagegen auf die festgeschriebene Ausstiegsklausel in Höhe von 700 Millionen Euro. Spanischen Medien zufolge könnte diese aber in den Gesprächen nach unten korrigiert worden sein, da in der momentanen Situation kein Verein diese Summe aufbringen könne.

Messi spielt seit Beginn seiner Profikarriere für den FC Barcelona. In der vergangenen Saison erzielte der Kapitän der Blaugrana 31 Tore in 44 Pflichtspielen.