Messi-Vorstellung in der MLS: Inter Miami vergrößert DRV PNK-Stadion

Lionel Messis neuer Verein Inter Miami bereitet sich auf sein Debüt vor und baut zusätzliche Tribünen im DRV PNK-Stadion auf.

WAS IST PASSIERT? Das DRV PNK-Stadion von Inter Miami fasst nur 18.000 Zuschauer, und da Lionel Messi in den nächsten Jahren in der MLS spielen wird, hat Inter Miami beschlossen, seine Arena zu erweitern.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Verein hofft auf ein regelmäßig ausverkauftes Haus mit Messi in seinen Reihen und möchte deshalb durch die Vergrößerung der Stadionkapazität davon maximal profitieren. Messi soll am 21. Juli sein Debüt für den Verein geben.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

WIE GEHT ES WEITER? Der Verein hofft, den Stadionausbau rechtzeitig vor Messis Ankunft in der MLS fertigzustellen. Die durchschnittliche Zuschauerzahl von Inter Miami im Jahr 2022/23 liegt nur knapp unter der vollen Kapazität, weshalb eine Vergrößerung des Stadions durchaus sinnvoll ist.