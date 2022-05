Lionel Messi über Real Madrids CL-Titel: "Nicht immer gewinnt der Beste"

Lionel Messi hat in einem Interview über die Champions-League-Saison gesprochen und auch seinen Favoriten auf den Gewinn des Ballon d'Or genannt.

Für Lionel Messi von Paris Saint-Germain ist der frischgebackene Champions-League-Sieger Real Madrid nicht die beste Mannschaft in der diesjährigen Königklasse gewesen. Das verriet der Argentinier in einem Interview mit TyC Sports. "Nicht immer gewinnt der Beste", sagte er, als er auf den Real-Triumph angesprochen wurde.

"Ohne das Ganze schmälern zu wollen, denn sie haben nun mal die Champions League gewonnen: Aber Real Madrid war nicht das beste Team in der Champions League - und trotzdem haben sie alle geschlagen", staunte Messi.

Messi sieht Benzema beim Ballon d'Or vorne

Unter anderem auch Paris Saint-Germain im Achtelfinale, als Messi selbst beim 1:0-Sieg der Pariser im Hinspiel einen Elfmeter verschoss. Im Rückspiel drehte Karim Benzema mit drei Toren nach einem 0:1-Rückstand fast im Alleingang die Partie und sorgte dafür, dass Real eine Runde weiterkam.

Nicht nur diese Leistung des französischen Stürmers hat Messi in der abgelaufenen Saison beeindruckt. Benzema gilt bei vielen Experten als Favorit auf den Gewinn des Ballon d'Or - und auch Messi sieht den Real-Stürmer vorne. "Daran gibt es keinen Zweifel", sagte er.

"Benzema hatte ein spektakuläres Jahr und hat das auch noch mit dem Sieg in der Champions League gekrönt", meinte Messi. "Er war in allen K.-o.-Runden der entscheidende Mann, deshalb gibt es in diesem Jahr keine Zweifel daran, wer den Ballon d'Or gewinnt", fügte er hinzu.