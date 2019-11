"Erinnert euch daran, was in Rom passiert ist": Lionel Messis Kabinenansprache gegen Liverpool enthüllt

Vergangene Saison verspielte Barca im CL-Halbfinale gegen Liverpool einen komfortablen Hinspielerfolg. Dabei hatte Messi sein Team davor gewarnt.

Superstar Lionel Messi vom hat im Halbfinal-Rückspiel der vergangenen Champions-League-Saison gegen den eine mitreißende Kabinenansprache gehalten. In der siebten Folge der "Matchday"-Doku von Rakuten TV ist zu hören, wie der Argentinier versucht, seine Mitspieler zu motivieren.

Dabei erinnerte La Pulga an das Viertelfinale von 2018 gegen AS Rom, das Barca nach einem 4:1-Hinspielsieg in Rom 0:3 verlor. "Wir müssen stark starten. Erinnert Euch daran, was in Rom passiert ist. Lasst uns das nicht wiederholen", so Messi.

Barca verspielte 3:0-Hinspielerfolg gegen Liverpool

Letztlich blieb die Warnung des Kapitäns unerhört. Nach einem 3:0-Sieg im Camp Nou verlor Barca das Rückspiel in Anfield mit 0:4.

Liverpool indes sicherte sich später im Finale gegen den Titel.