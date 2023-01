FC Barcelona: Atlético Madrid buhlt wohl um Memphis Depay - Ersatz für João Félix?

Memphis Depay steht in Barcelona nur noch bis Sommer unter Vertrag, gilt als Wechselkandidat. Bemüht sich nun Atlético um ihn?

WAS IST PASSIERT? Atlético Madrid interessiert sich wohl für Offensivspieler Memphis Depay vom FC Barcelona. Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, hat sich Atlético bereits bei den Katalanen gemeldet, und noch in dieser Woche soll ein Treffen geplant sein.

WAS IST DER HINTERGRUND? Dabei will Atlético laut Romano sein erstes Angebot für Depay abgeben, dessen Vertrag bei Barça Ende Juni ausläuft. Dieser Winter ist für die finanziell gebeutelten Spanier also die letzte Möglichkeit, noch eine Ablösesumme für den 28-jährigen Niederländer zu kassieren.

Bei Atlético soll Depay indes auf der Liste möglicher Nachfolger für João Félix stehen. Der Portugiese wurde seit seiner Ankunft 2019 in Madrid nie so wirklich glücklich und steht offenbar vor einer Leihe zum FC Chelsea.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Depay war 2021 aus Lyon nach Barcelona gewechselt. Nach einer ordentlichen ersten Saison kam der niederländische Nationalspieler in der laufenden Spielzeit bisher verletzungsbedingt nur zu vier Pflichtspieleinsätzen (ein Tor) für die Blaugrana.