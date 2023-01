Chelsea steht angeblich kurz vor Leihe von Atlético Madrids João Félix

Für Chelsea läuft es in der aktuellen Saison noch nicht nach Wunsch. Jetzt soll wohl João Félix den Blues helfen, ihre Ziele zu erreichen.

WAS IST PASSIERT? Der FC Chelsea ist sich angeblich mit Atlético Madrid über eine Ausleihe von João Félix bis zum Saisonende einig. Das berichtet The Athletic.

Demnach beträgt die Leihgebühr für den 23-Jährigen elf Millionen Euro und damit weniger, als Atlético zunächst haben wollte. Laut Marca ist keine Kaufoption im Deal enthalten.

Neben Chelsea hätten sich auch Arsenal und Manchester United für den Portugiesen interessiert, der sich aber für die Blues entschieden habe, da ihm das Projekt zugesagt habe.

DIE BILDER ZUR NEWS:

imago images

Getty Images

DIE TRANSFERGESCHICHTE: João Félix wechselte 2019 für 127 Millionen Euro von Benfica zu Atlético. Dort erfüllte er die hohen Erwartungen allerdings nur teilweise.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In der aktuellen Saison stand João Félix nur siebenmal in der Liga in der Startelf von Trainer Diego Simeone. Ihm gelangen in LaLiga vier Tore und drei Vorlagen.