Kylian Mbappe: Champions-League-Auslosung könnte Wechsel von PSG zu Real Madrid verschieben

Der Achtelfinal-Kracher in der Champions League zwischen Paris Saint-Germain und Real Madrid hat möglicherweise einen Einfluss auf die Zukunft von PSG-Star Kylian Mbappe. Wie die spanischen Sportzeitungen AS und Marca berichten, will Real mit einer etwaigen Verpflichtung Mbappes offenbar bis nach dem Achtelfinal-Rückspiel am 8. März 2022 warten. Dies soll aus Respekt vor PSG und Mbappe geschehen, der ansonsten wohl vor einem Spießrutenlauf in Paris stehen würde.

Der Vertrag des 22-Jährigen läuft am Saisonende aus. Der französische Nationalspieler darf somit ab Januar offiziell mit neuen Klubs verhandeln.

Kylian Mbappe wollte von PSG zu Real wechseln

Anfang Dezember hatte der umworbene Offensivstar aber auch eine Vertragsverlängerung in der französischen Hauptstadt nicht ausgeschlossen. "Ich weiß es nicht", antwortete Mbappe in einem Interview mit Stürmerlegende Thierry Henry für Amazon Prime auf die Frage nach seiner Zukunft und führte aus: "Ich muss mir die Zeit nehmen, es ist nicht einfach. So oder so werde ich für einen großen Klub spielen."

Im Oktober hatte der 22-Jährige zugegeben, dass er PSG eigentlich bereits letzten Sommer verlassen wollte - auch, um für PSG noch eine hohe Ablösesumme zu generieren.

PSG vs. Real Madrid: Panne bei CL-Auslosung

Bei der Achtelfinal-Auslosung der Königsklasse war PSG zunächst Manchester United zugelost worden. Doch die Ziehung wurde aufgrund mehrerer Pannen annulliert und wiederholt.

Nun steigt zunächst am 15. Februar das Hinspiel des brisanten Krachers zwischen Paris und Real, das Rückspiel findet am 8. März statt. Real, das zunächst Benfica gezogen hatte, wertete die Geschehnisse anschließend als "Skandal".