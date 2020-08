Lyon vs. Manchester City: Maxwel Cornet und Moussa Dembele egalisieren Marke von Lionel Messi

Maxwel Cornet und Moussa Dembele spielen offenbar besonders gerne gegen . Cornet bracht Olympique Lyon beim überraschenden 3:1-Sieg im Viertelfinale der Champions League am Samstagabend gegen die Engländer in der 24. Minute mit 1:0 in Führung.

Für Cornet war es bereits sein vierter Treffer gegen Manchester City - ebenso wie später für seinen Teamkollegen Dembele. Der besorgte nämlich das 2:1 und das 3:1 für die Franzosen, die nun im Halbfinale auf den FC Bayern treffen.

Seit Pep Guardiola die Skyblues im Sommer 2016 übernommen hat, traf neben Cornet und Dembele lediglich noch Barcelona-Superstar Lionel Messi in der Königsklasse ebenso häufig gegen City.

Cornet hatte sich den Ruf als Guardiola-Schreck vergangene Saison erarbeitet. In der Gruppenphase traf er zunächst beim überrascheden 2:1-Erfolg Lyons in Manchester. Und im Rückspiel, beim 2:2 in Lyon, gelangen dem 23-jährigen Nationalspieler der Elfenbeinküste dann beide Tore für OL.

