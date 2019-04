Transfergerücht: Auch der FC Bayern München wollte Werders Maximilian Eggestein

Lange galt der BVB als heißester Mitbewerber für Werder um die Dienste Maxi Eggesteins. Angeblich mischten aber auch die Bayern im Poker mit.

-Rekordmeister beschäftigte sich offenbar mit einer Verpflichtung von Werder Bremens Mittelfeldspieler Maximilian Eggestein. Dies schreibt die Deichstube und meldet, neben weiteren Ligarivalen wie Borussia Dortmund und hätte eben auch der FC Bayern seine Fühler nach dem Senkrechtstarter der laufenden Saison ausgestreckt.

Eggestein, der von Bundestrainer Joachim Löw in diesem Jahr erstmals in den Kader der deutschen Nationalmannschaft berufen wurde, entschied sich schließlich trotz der Avancen hochkarätiger Mitbewerber für eine Verlängerung seines Vertrags an der Weser. Das vorherige Arbeitspapier wäre im Sommer 2020 ausgelaufen.

Bayern München: Kommt Nicolo Zaniolo?

"Es ist kein Geheimnis, dass ich mich hier bei Werder extrem wohlfühle. Ich möchte auch zukünftig daran mitarbeiten, unsere ehrgeizigen Ziele zu erreichen und die Entwicklung, die mir hier in den letzten Jahre ermöglicht wurde, fortzusetzen", erklärte Eggestein nach seiner Verlängerung.

Die genaue Laufzeit des Kontraktes wurde dabei nicht kommuniziert. Es gilt allerdings als sicher, dass der neue Eggestein-Vertrag eine festgeschriebene Ablösesumme enthält.

Bayern München arbeitet derweil seit Monaten am Kader für die neue Saison, im Sommer wird es einen Umbruch an der Säbener Straße geben. Fix sind bereits die Verpflichtungen der Weltmeister Lucas Hernandez (Atletico Madrid) und Penjamin Pavard ( ) sowie die von HSV-Stürmer Jann-Fiete Arp. Weitere Gerüchte gibt es zuhauf und für die Eggestein-Position im zentralen Mittelfeld soll Roma-Youngster Nicolo Zaniolo nun ein Kandidat sein.