Max Kruse räumt bei Pokerturnier ab: Höchster Gewinn seiner Karriere

Max Kruse hat aktuell viel Zeit für sein geliebtes Hobby Pokern. Und dabei ist der ehemalige Nationalspieler recht erfolgreich.

WAS IST PASSIERT? Max Kruse hat sein erstes Turnier der World Series of Poker Europe gewonnen. Für den suspendierten Spieler des VfL Wolfsburg ist es der höchste Pokergewinn seiner Karriere.

Mit der klar schlechteren Hand (Pik und Herz zwei) setzte er sich am Ende durch eine Karo zwei auf dem River gegen Doran Melchers im tschechischen Rozvadov durch und ist jetzt Besitzer eines WSOPE-Bracelets.

Kruses anschließender Freudenschrei überraschte nicht: Mit einem Einsatz von gerade einmal 1.650 Euro sahnte er im "No-Limit Texas Holdem" ein Preisgeld in Höhe von 134.152 Euro ab - knapp 100.000 Euro mehr als sein bisher größter Gewinn (36.462 Euro).

WAS WURDE GESAGT? "Made it! Eine Achterbahn der Gefühle war das", schrieb Kruse anschließend bei Instagram. Er war als Chipleader (Spieler mit den meisten Chips) in den Finaltag gestartet und brachte diesen Vorteil über das Heads-Up zum Sieg durch. "Ich bin überwältigt. Es ist das größte Gefühl, endlich ein WSOP Bracelet gewonnen zu haben. Ich versuche es seit zehn Jahren, ich bin sehr stolz", erklärte er außerdem.

WAS IST DER HINTERGRUND? Kruse hat aktuell viel Freizeit, weil er von Wölfe-Trainer Niko Kovac aussortiert wurde. Abseits des Platzes sorgte er zuletzt dennoch immer wieder für Aufsehen. Unter anderem legte er sich öffentlich mit VfL-Kapitän Maximilian Arnold an.

Darüber hinaus sprach der 34-Jährige in seinem Podcast mit Comedian und Moderator Oliver Pocher über vermeintliche Affären von deutschen Nationalspielern während der Weltmeisterschaft 2014.

WIE GEHT ES WEITER? Wie die weitere Karriere von Kruse als Fußballer aussieht, ist aktuell offen. Aber offenbar hat er sich sein zweites Standbein bereits aufgebaut. "Momentan kann ich Poker nur als Hobby spielen, aber vielleicht werde ich nach meiner Karriere noch mehr spielen", sagte Kruse. "Ich spiele es ja nur aus Spaß, aber es ist schön zu wissen, dass man es wohl ganz gut kann."