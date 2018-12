Mauro Icardi vor Vertragsverlängerung bei Inter Mailand

Mauro Icardi steht unmittelbar vor einer Vertragsunterschrift bis 2023. Der Stürmer wird Inter Mailand damit wohl weiter erhalten bleiben.

Mauro Icardi steht offenbar unmittelbar vor einer Vertragsverlängerung bei Inter Mailand. Seine Frau und Beraterin Wanda Nara gab mit einem Tweet nun einen entscheidenden Hinweis darauf.

"Es ist 0:30 Uhr und ich lese noch immer die Seiten der Vertragsverlängerung von Mauro Icardi", twitterte die Frau des auch von Real Madrid umworbenen Stürmers.

Laut italienischen Medienberichten soll Icardi einen neuen Kontrakt bis 2023 unterschreiben, der ihm jährlich rund sieben Millionen Euro zuzüglich etwaiger Bonuszahlungen einbringen soll.

Sono le 00.30 ed io ancora qua a leggere le pagine del rinnovo @MauroIcardi — wan (@wandaicardi27) 14. Dezember 2018

Der 25-Jährige spielt seit 2013 für die Nerazzurri, wobei er in 200 Pflichtspielen wettbewerbsübergreifend 119 Tore erzielen konnte. In der aktuellen Saison steht er bei zwölf Treffern in 18 Partien.