Galatasaray droht Ausfall von Mauro Icardi im Champions-League-Spiel gegen Bayern München

Am Dienstag steht für Gala das Top-Spiel gegen Bayern an. Ausgerechnet jetzt muss man um den Einsatz von Icardi zittern.

WAS IST PASSIERT? Galatasaray muss im Champions-League-Gruppenspiel gegen Bayern München am Dienstag (18.45 Uhr) möglicherweise auf Torjäger Mauro Icardi verzichten.

WAS IST DER HINTERGRUND? Icardi hatte am Samstag zwar beide Tore zum 2:1-Sieg in der Süper Lig im Istanbul-Derby gegen Besiktas erzielt und die Partie auch beendet.

Allerdings bekam er im Spiel einen Schlag von einem Gegenspieler ab und am Sonntag teilte Galatasaray mit, dass sich der Stürmer eine Sehnenverletzung zugezogen hat. Das hatten MRT-Untersuchungen ergeben.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty

WIE GEHT ES WEITER? Wie lange Icardi pausieren muss, wurde nicht kommuniziert. Daher ist sein Ausfall gegen Bayern auch noch nicht offiziell.

Dennoch wird sich der 30-jährige Argentinier voraussichtlich nicht in den kommenden beiden Tagen erholen, um für das Duell mit dem deutschen Meister einsatzbereit zu sein.