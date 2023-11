Mauro Icardi im Januar von Galatasaray holen? Real Madrid ist angeblich nicht interessiert

Auf der Suche nach einem Ersatz für Vini Jr. hat sich Real auch mit dem Icardi-Berater getroffen. Madrid will den Stürmer aber wohl nicht.

WAS IST PASSIERT? Die Vertreter von Real Madrid haben sich mit dem Berater von Mauro Icardi von Galatasaray zwar getroffen, sind an einer Verpflichtung des Argentiniers im Januar allerdings nicht interessiert. Das berichtet The Athletic.

WAS IST DER HINTERGRUND? Die Madrilenen hätten angeblich gerne einen Ersatz für den länger verletzten Vinícius Júnior verpflichtet und dabei wäre auch der Name Icardi ins Spiel gebracht worden.

WIE GEHT ES WEITER? Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet nun aber, dass Real auf Neuverpflichtungen im Winter-Transferfenster verzichten werde. Nur für den Fall, dass es weitere Verletzte bei Real gibt, wäre ein Umdenken in Madrid möglich.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Icardi hat in dieser Saison in der Süper Lig in 13 Duell bereits elfmal getroffen. Wettbewerbsübergreifend steht er bei 21 Scorerpunkten in 21 Partien (16 Tore, 5 Assists).