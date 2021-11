Mauricio Pochettino im Sommer zu Manchester United? PSG will Angebot abwarten

Der französische Top-Klub Paris Saint-Germain will seinen aktuellen Cheftrainer Mauricio Pochettino trotz des Interesses von Manchester United mindestens bis Saisonende halten. Nach Informationen von GOAL und SPOX ist PSG jedoch dann im kommenden Sommer offen für Gespräche rund um die Zukunft des Argentiniers.

Die Red Devils, die sich kürzlich von Ole Gunnar Solskjaer getrennt hatten, werden in Kürze Ralf Rangnick als Interimstrainer vorstellen. Er wird das Starensemble um Cristiano Ronaldo in den sechs Monaten bis zum Ende der Spielzeit 2021/22 übernehmen, danach soll Pochettino, der als Wunschlösung der Verantwortlichen gilt, folgen.

Nach sechs Monaten als Trainer könnte Rangnick in der Folge in einer beratenden Rolle für den Traditionsklub tätig bleiben und in die Trainersuche involviert werden.

PSG: Pochettino darf nicht mitten in der Saison gehen

Zwar hätte United Pochettino gerne sofort verpflichtet, PSG machte jedoch deutlich, dass ein Wechsel inmitten der Saison nicht in Frage kommen wird. Dementsprechend gab es auch keinen offiziellen Kontakt und schon gar kein Angebot zwischen beiden Klubs.

Pochettinos Vertrag beim englischen Rekordmeister läuft noch bis Sommer 2023. Zuvor stand der 49-Jährige fünf Jahre lang bei Tottenham Hotspur unter Vertrag.