Werbe-Story mit Happy End: Als Atalanta-Profi Matteo Pessina Werbegeschenke von Pornoportal PornHub erhielt

Werbeaktionen zwischen Fußballern und diversen Marken sind gang und gäbe. Die Geschichte von Pessina und PornHub dürfte aber einzigartig sein.

HINTERGRUND

Dass der italienische Nationalspieler Matteo Pessina im August 2019 ein größeres Paket entgegennahm, dürfte ihn zunächst nicht weiter überrascht haben. Fußballer werden schließlich auf spezielle Art und Weise verehrt, besonders in einem fußballverrückten Land wie Italien. Da kommt es neben allerlei Fanpost vermutlich immer wieder dazu, dass man auch das ein oder andere Geschenk erhält.

Pessina, der in diesem Sommer für ein Jahr von Atalanta Bergamo an Hellas Verona verliehen wurde, war zudem als lockerer Typ bekannt. Ein Sympathieträger, ein jugendlicher Charakter. Was also war in der Paketbox schon zu erwarten? Etwas Selbstgebasteltes? Diverse Glücksbringer? Oder doch ein Sponsorengeschenk? Schließlich eignet sich kaum etwas so gut für eine Werbekampagne wie ein bekannter Fußballer, der beim nächsten öffentlichen Auftritt beispielsweise die Kleidung der eigenen Marke trägt.

Pessina: Keine Geschenkbox von Armani, sondern von PornHub

Sollte dem damals 22-Jährigen der Gedanke an ein Werbegeschenk gekommen sein, war er schon einmal auf dem richtigen Weg. Nur dass er nicht mehr davon überzeugt hätte werden müssen, Accessoires der Marke zu tragen, die ihm das Paket hatte zukommen lassen. Er hatte es nämlich bereits getan.

Wer allerdings nun damit rechnet, dass Pessina dementsprechend eine Sendung einer italienischen Luxus-Bekleidungsmarke öffnen durfte, wäre ebenso überrascht gewesen, wie es der offensive Mittelfeldspieler selbst gewesen sein dürfte: Im Karton erwarteten ihn keineswegs Produkte von Armani oder Ähnlichem, sondern T-Shirts, Rucksack und Mützen von PornHub, einem der größten Internet-Porno-Portale weltweit. Es sollte zudem nicht die einzige Geschenkbox bleiben.

Pessina auf Atalanta-Bildern mit PornHub-Beutel

Warum aber PornHub? Und warum gerade Pessina? Da der in Monza geborene Profi die Antworten auf diese Fragen bereits kannte, postete er begeistert direkt ein Bild der Produkte in seiner Instagram-Story - und schloss damit gewissermaßen den Social-Media-Kreis, mit dem die verrückte Werbe-Story begonnen hatte.

Einen Monate zuvor hatte Atalanta nämlich Fotos auf Twitter hochgeladen, die Spieler bei der Ankunft auf dem Trainigsgelände in Bergamo zeigten. Pessina hatte hierauf einen Beutel mit diversen Utensilien dabei. Es war jedoch nicht der Inhalt des Beutels, der auf der sozialen Plattform für allerhand Gelächter sorgte, sondern der Aufdruck: Auf dem Beutel prangte das PornHub-Logo, umringt von den Unterschriften namhafter Pornostars.

PornHub bedankte sich mit Geschenken beim prominenten Werbeträger

Ein Umstand, der das Unternehmen offenbar dazu verleitete, sich bei seinem prominenten Werbeträger mit Geschenkboxen zu bedanken. Ob der Profi, der aktuell bei Atalanta zum Stammpersonal gehört und bei der EM 2021 bereits für Italien traf, allerdings nun ein fester Werbepartner der Plattform ist, erscheint angesichts des Ausbleibens weiterer öffentlicher Aktionen unwahrscheinlich.

Da er aber sowohl für eine witzige Aktion gesorgt, als auch ein paar Gratis-Artikel abgestaubt hatte, hatte die Werbe-Story für Pessina in jedem Fall ein Happy End.