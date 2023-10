"Ich habe es mir klassisch etwas zugelaufen": Mats Hummels gibt nach Auswechslung bei BVB vs. Union Entwarnung

Nach gut 70 Minuten konnte Hummels gegen Union nicht mehr weitermachen. Der BVB-Star gab jedoch bereits Entwarnung.

WAS IST PASSIERT? Mats Hummels ist beim 4:2-Sieg von Borussia Dortmund gegen Union Berlin angeschlagen ausgewechselt worden - dürfte aber dennoch bereit für sein DFB-Comeback sein.

WAS WURDE GESAGT? "Alles okay", sagte Hummels bei Sky. "Ich habe es mir klassisch etwas zugelaufen. Ich habe viele Spiele gemacht, Mittwoch habe ich viel abbekommen gegen AC Mailand. Irgendwann gab es einen langen Lauf und ich habe ich gemerkt, dass es ein gewisses Risiko gibt."

Laut Terzic habe der 34-jährige Innenverteidiger über Schmerzen am hinteren Oberschenkel geklagt und "signalisiert, dass es nicht weitergehen kann. Es war keine Vorsichtsmaßnahme." Hummels verließ den Platz in der 73. Minute und wurde durch Niklas Süle ersetzt. Eine Teilnahme an der USA-Reise mit dem DFB-Team dürfte nicht in Gefahr sein. Deutschland trifft am Samstag auf die USA und dann in der Nacht auf Mittwoch auf Mexiko.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann nominierte Hummels über zwei Jahre nach seinem bis dato letzten Länderspieleinsatz wieder für die Nationalmannschaft. "Ich habe keine großen Erwartungen", sagte Hummels. "Ich bin sehr glücklich darüber, wieder dabei zu sein. Jeder wusste - auch wenn ich öffentlich nicht darüber geredet habe - was für ein großes Ziel das für mich war, nochmal in die Nationalmannschaft zu kommen. Ich liebe es, für mein Land zu spielen - was soll ich sagen? Es ist die größte Ehre im Fußball."