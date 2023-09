Mathys Tel offenbar teurer als gedacht: So viel bezahlte der FC Bayern München angeblich für den Stürmer

Mathys Tel ist derzeit in aller Munde. Allerdings hat der FC Bayern München angeblich mehr gezahlt als zunächst angenommen.

WAS IST PASSIERT? Der FC Bayern München hat angeblich mehr Geld für Mathys Tel in die Hand genommen als zunächst angenommen. Wie im Bild-Podcast "Bayern-Insider" berichtet wird, soll der deutsche Rekordmeister eine Sockelablöse von 25 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro Boni für den damals 17-Jährigen auf den Tisch gelegt haben.

WAS IST DER HINTERGRUND? Bis zuletzt war von einer Ablösesumme in Höhe von 20 Millionen Euro, die noch um 8,5 Millionen Euro ansteigen kann, die Rede. Damit wäre Tel mindestens 1,5 Millionen Euro teurer als angenommen.

Um den Deal unter Dach und Fach zu bringen, sollen Tel und dessen Berater dem Bericht zufolge auf Teile des ursprünglich ausgehandelten Gehalts bzw. Honorars verzichtet haben.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Tel steht seit 2022 in München unter Vertrag, das Arbeitspapier ist noch bis 2027 datiert.

In der laufenden Spielzeit hat sich der junge Franzose zu einem wichtigen Baustein im Kader von Thomas Tuchel hochgespielt. Dem inzwischen 18-Jährigen gelangen in wettbewerbsübergreifend acht Einsätzen bereits fünf Tore.

