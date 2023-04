"Chelsea sollte die 80 Millionen nehmen": Wunschspieler von Thomas Tuchel auf dem Weg zum FC Bayern?

Bei Chelsea gilt Mason Mount als Verkaufskandidat. Auch ein Ex-Spieler der Blues plädiert nun dafür, ihn ziehen zu lassen.

WAS IST PASSIERT? Der frühere Chelsea-Profi Glen Johnson hat den Blues geraten, den unter anderem beim FC Bayern München gehandelten Mittelfeldspieler Mason Mount für eine entsprechend hohe Ablösesumme zu verkaufen.

WAS WURDE GESAGT? "Ich glaube, er würde bei Bayern brillant funktionieren. Man könnte nachvollziehen, dass Tuchel ihn will, denn er hat es damals geschafft, dass Mount seinen besten Fußball spielt", erklärte Johnson DAZN Bet.

Mount sei das Herzstück des erfolgreichen Chelsea-Teams unter Tuchel gewesen, das 2021 die Champions League gewann, so der frühere englische Nationalspieler weiter. Seither habe Mount bei den Blues jedoch an Einfluss eingebüßt, weshalb ein Transfer im Sommer aus Johnsons Sicht für beide Seiten Sinn ergeben würde.

"Momentan denke ich, dass Chelsea die 80 Millionen Euro nehmen sollte", führte Johnson, der von 2003 bis 2007 an der Stamford Bridge unter Vertrag stand, aus. "Er war zuletzt nicht mehr derselbe Mason Mount und Chelsea könnte das Geld nach all den teuren Neuverpflichtungen wahrscheinlich gut gebrauchen."

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty / Goal

WAS IST DER HINTERGRUND? Mounts Vertrag bei Chelsea läuft 2024 aus. In der laufenden Saison stand der 24-jährige Engländer zwar meist in der Stammelf der Blues, konnte allerdings nur selten restlos überzeugen.

Dennoch steht Mount neben Bayern vor allem auch beim FC Liverpool hoch im Kurs. Nach Informationen von GOAL und SPOX führten die Reds bereits Gespräche mit dem englischen Nationalspieler über einen Transfer im Sommer.