Offiziell: Innenverteidiger Martin Skrtel wechselt zu Atalanta Bergamo

Champions-League-Teilnehmer hat sich mit Innenverteidiger Martin Skrtel verstärkt. Der 34-Jährige kommt ablösefrei von aus Istanbul.

Der 103-malige slowakische Nationalspieler unterschreibt bei den Italienern einen Einjahresvertrag bis Juni 2020 und soll dem Team von Trainer Gian Piero Gasperini vor allem mit seiner Erfahrung helfen.

Nach Profi-Stationen bei Zenit St. Petersburg und dem absolvierte Skrtel in den vergangenen drei Saisons insgesamt 119 Pflichtspiele für Fenerbahce.

