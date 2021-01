Martin Ödegaard: Dieser Ex-Arsenal-Star "war eines meiner Idole"

Martin Ödegaard läuft für den Rest der Saison für den FC Arsenal auf. Einen früheren Star der Gunners bewunderte der Spielmacher einst besonders.

Martin Ödegaard, der von Real Madrid bis Saisonende an den FC Arsenal verliehen wurde, hat verraten, welchen früheren Mittelfeld-Star der Londoner er ganz besonders bewundert hat.

"Es gab sicher viele Arsenal-Spieler, die ich bewundert habe. Aber Cesc (Fabregas, d. Red.) war zweifelsohne eines meiner Idole", sagte Ödegaard Arsenals Vereinshomepage und betonte: "In Norwegen ist die Premier League eine große Sache. Als Kind habe ich mit meinen Freunden nahezu jedes Spiel geschaut."

Arsenal - Martin Ödegaard über Cesc Fabregas: "Alles an seinem Spiel hat mich begeistert"

Fabregas, mittlerweile bei der AS Monaco aktiv, spielte von 2003 bis 2011 in London und hat 304 Pflichtspiele (57 Tore) für Arsenal bestritten. "Die Art und Weise, wie er das Spiel kontrolliert und diktiert hat sowie seine Fähigkeit, Tore vorzubereiten und zu erzielen – alles an seinem Spiel (hat mich begeistert, d. Red.)", so Ödegaard weiter. "Ich habe versucht, so viel wie möglich zu lernen, als ich aufwuchs und ihm zuschaute. Er ist ein Top-Spieler!“

Der 22-jährige Norweger hofft bei Arsenal auf mehr Spielpraxis als er sie zuletzt bei Real bekam. Nach einem starken Leihjahr 2019/20 bei Real Sociedad konnte sich der Spielmacher bei den Königlichen weiterhin nicht durchsetzen, kam in der laufenden Saison bis dato nur auf neun Pflichtspieleinsätze. Sein Vertrag bei Real läuft noch bis 2023, eine Kaufoption hat Arsenal wohl nicht.