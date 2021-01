FC Arsenal leiht Martin Ödegaard von Real Madrid aus

Bei Real Madrid hatte Martin Ödegaard einen schweren Stand, eine Leihe zum FC Arsenal könnte nun Abhilfe für den Norweger schaffen.

Der hat Mittelfeldtalent Martin Ödegaard von verpflichtet. Dies gaben beide Klubs am Mittwoch bekannt. Der 22-Jährige wird bis Saisonende ausgeliehen, eine Kaufoption ist dem Vernehmen nach nicht vereinbart.

Die Londoner waren noch auf der Suche nach einem Mann für die Zehnerposition, um den zuletzt stark aufgelegten, aber auch schon häufig von Verletzungen gestoppten Emile Smith Rowe zu entlasten. Ödegaard, der Real diesen Monat um die Freigabe für einen Transfer gebeten hat, war der Wunschspieler dafür.

Ödegaards Vertrag in Madrid läuft bis 2023

Ödegaard war letzten Sommer nach einem erfolgreichen Leih-Jahr bei nach Madrid zurückgekehrt. Bis dato konnte sich der norwegische Nationalspieler unter Trainer Zinedine Zidane aber weiterhin nicht bei Real durchsetzen, kommt bis jetzt erst auf neun Pflichtspieleinsätze und spielte in den vergangenen Ligapartien lediglich wenige Minuten.

Ödegaard war schon Anfang 2015 als 16-Jähriger von Stromsgodset IF zu Real gewechselt, kam seitdem insgesamt aber nur zu elf Einsätzen für die erste Mannschaft der Königlichen. Dreimal war der Spielmacher bereits verliehen worden, zunächst an Heerenveen und Vitesse Arnheim in Holland, dann an Real Sociedad. Ödegaards Vertrag in Madrid ist noch bis Sommer 2023 datiert.