Real Madrid: Martin Ödegaard fordert schnelle Klarheit bei seiner Zukunft

Mittelfeldspieler Martin Ödegaard ist offen, was seine Zukunft angeht. Er hofft nur, dass schnell eine Lösung gefunden wird.

Top-Talent Martin Ödegaard wünscht sich, so schnell wie möglich Gewissheit über seine kurzfristige Zukunft bekommen. "Ich will nicht, dass es so läuft wie im letzten Sommer. Das war für mich nicht gut", sagte Ödegaard, der bei unter Vertrag steht, im Interview mit der Zeitung Verdens Gang. Damals war lange ungewiss, wo der Mittelfeldspieler als nächstes spielen würde, erst wenige Tage vor dem Ende der Transferperiode wurde er an Vitesse Arnheim ausgeliehen.

Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Bei Vitesse wusste er in der vergangenen Saison zu überzeugen: In 39 Spielen erzielte der Edeltechniker elf Tore und bereitete zwölf weitere vor. "Ich will an einem Ort sein, an dem ich die Chance habe, zum Einsatz zu kommen und an dem ein Trainer ist, der an mich glaubt", so der 20 Jahre alte Norweger.

Martin Ödegaard über seine Leistung: "Real Madrid ist mit mir sehr zufrieden"

Ob er also in der kommenden Saison ebenfalls auf Leihbasis bei einem anderen Verein unterkommt, ist noch nicht klar. Die Verantwortlichen bei Real würden diese Möglichkeit wohl am liebsten sehen, doch Ödegaard kann sich auch ein anderes Geschäft vorstellen: "Es wurden auch schon Spieler mit einer Rückkaufoption abgegeben. Es kümmert mich nicht sehr", so der Nationalspieler.

Ein Verbleib in der spanischen Hauptstadt kommt für den Linksfuß in der nächsten Spielzeit wohl nicht infrage: "Real Madrid ist mit mir sehr zufrieden, aber es ist schwer, dort zu spielen. Wahrscheinlich auch in der neuen Saison."

Real-Talent Martin Ödegaard auch in der und bei im Gespräch

Mögliche Interessenten gibt es für den Youngster genug, an Qualität mangelt es bei den gehandelten Mannschaften nicht: Mit und Ajax Amsterdam spielen gleich zwei mögliche Abnehmer Ödegaards in der .

Bei der Werkself könnte der Norweger Julian Brandt beerben, welcher für 25 Millionen Euro zum BVB wechselte. Auch Ajax soll gute Karten haben, angeblich hat es bereits ein Treffen der Klubchefs mit Ödegaard gegeben.