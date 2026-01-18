Marokko vs. Senegal heute live im Stream und TV: Wer zeigt / überträgt das Finale beim Afrika Cup?

Im Finale des Afrika Cups kommt es am heutigen Sonntag, den 18. Januar, zum Duell zwischen Senegal und Marokko. Das Duell beginnt um 20 Uhr im Prince Moulay Abdellah Stadium Rabat in Marokko.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr wissen müsst, einschließlich TV-Kanal, Streaming-Details und mehr.

Mehrere Anbieter zeigen das Finale des Afrika Cups heute live und in voller Länge im TV und Livestream. Das Endspiel zwischen Senegal und Marokko zum einem bei Sportdigital FUSSBALL, wo die Vorberichte um 19 Uhr beginnen.

Alternativ ist die Partie auch auf DAZN zu sehen. Als DAZN-Kunden könnt Ihr den Livestream von Sportdigital direkt in der App oder mit Eurem Laptop im Browser abrufen.

Ebenfalls live dabei ist MagentaSport. Dank einer Kooperation mit Sportdigital wird das Finale auch hier live und in voller Länge gezeigt.

Darüber hinaus habt Ihr die Möglichkeit, das Spiel im Livestream bei OneFootball zu verfolgen. Dort ist das Afrika-Cup-Finale als kostenpflichtiger Einzelstream verfügbar – ganz ohne Abonnement.

Am vergangenen Mittwoch wurden die Halbfinalpartien des diesjährigen Afrika-Cups ausgetragen. Dabei setzte sich Senegal knapp mit 1:0 gegen Ägypten durch und zog so ins Finale ein.

Zuvor gelangen Sadio Mane und Co. auf dem Weg ins Finale Siege im Achtelfinale gegen den Sudan (3:1) und im Viertelfinale gegen Mali (1:0).

Marokko überstand im Halbfinale des Afrika Cups einen Nervenkrimi. Gegen Nigeria setzten sich die Nordafrikaner erst im Elfmeterschießen mit 4:2 durch.

Zuvor im Achtelfinale gelang den Marokkanern ein 1:0-Sieg gegen Tansania und im Viertelfinale folgte ein 2:0-Erfolg über Kamerun.

