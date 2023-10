Marokkanischer Fußballverband dementiert Rekrutierungsversuche von Barça-Talent Lamine Yamal

Eine spanische Zeitung berichtet, dass Marokko dafür zahlen wollte, damit Lamine Yamal für das Land spielt. Der Verband dementiert offiziell.

WAS IST PASSIERT? Der marokkanische Fußballverband hat seine angeblichen Versuche, Lamine Yamal von einem Verbandswechsel zu überzeugen, dementiert.

WAS WURDE GESAGT? "Wir dementieren kategorisch die falschen Informationen, die in der spanischen Sporttageszeitung "AS" in ihrer Ausgabe vom Dienstag, 10. Oktober 2023, veröffentlicht wurden", heißt es in einer offiziellen Stellungnahme der Nordafrikaner.

WAS IST DER HINTERGRUND? Zuvor hatte die spanische Zeitung davon berichtet, dass Marokko Yamal Geld angeboten und Druck ausgeübt habe, um ihn von einem Wechsel zu überzeugen. Aktuell läuft der 16-Jährige für die spanische Nationalmannschaft auf, für die er auch bereits debütiert hat.

Ein Verbandswechsel ist bei doppelter Staatsangehörigkeit jedoch nach wie vor möglich. Dafür darf ein Spieler höchstens drei Spiele bestritten oder seit seinem Debüt drei Jahre lang nicht für seine Nationalmannschaft gespielt haben. Mehreren Medienberichten zufolge soll sich Yamal jedoch bereits endgültig für Spanien entschieden haben.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der junge Stürmer schaffte in diesem Jahr bei seinem Verein, dem FC Barcelona, den Durchbruch. Dort stand er in der laufenden Saison bereits elfmal auf dem Platz, wobei er ein Tor erzielte und zwei Treffer vorbereitete.