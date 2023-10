FC Barcelona: Lamine Yamal schreibt erneut Geschichte und wird zum jüngsten Spieler aller Zeiten in einer Champions-League-Startelf

Lamine Yamal ist eines der größten Talente der Welt und schrieb am Mittwoch mal wieder Geschichte.

WAS IST PASSIERT? Supertalent Lamine Yamal vom FC Barcelona ist seit Mittwochabend der jüngste Spieler aller Zeiten, der in einem Champions-League-Spiel in der Startelf stand.

WAS IST DER HINTERGRUND? Barça-Trainer Xavi brachte den Offensivspieler in der Partie beim FC Porto von Beginn an. Damit löste Yamal mit 16 Jahren und 83 Tagen Celestine Babayaro als jüngster CL-Startelfspieler in der Geschichte des Wettbewerbs ab. Der frühere nigerianische Nationalspieler Babayaro war bei seinem CL-Startelfdebüt für den RSC Anderlecht im November 1994 mit 16 Jahren und 86 Tagen etwas älter gewesen.

Beim Auftaktspiel dieser Champions-League-Saison gegen Antwerpen war Yamal eingewechselt worden und damit bereits zu Barças jüngstem CL-Debütanten aller Zeiten avanciert. Insgesamt ist er der zweitjüngste Spieler, der jemals in der Königsklasse eingesetzt wurde, lediglich Borussia Dortmunds Youssoufa Moukoko war jünger.

DAS BILD ZUR NEWS:

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Yamal kam in dieser Saison in allen Spielen Barcelonas zum Einsatz. Dabei gelangen dem 16-jährigen spanischen Nationalspieler zwei Torvorlagen.

Erst vor wenigen Tagen hatte Yamal seinen Vertrag bei Barça bis 2026 verlängert. Die darin festgelegte Ausstiegsklausel beträgt eine Milliarde Euro.