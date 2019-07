Marokko vs. Benin: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER, Highlights - so wird der Afrika-Cup übertragen

Im Achtelfinale des Afrika-Cups muss Marokko gegen Benin ran. Goal verrät, wie die Begegnung am Freitag live in TV und LIVE-STREAM gezeigt wird.

Es ist das erste Achtelfinale des diesjährigen Afrika-Cups: Mitfavorit Marokko trifft auf Underdog Benin. Das Spiel wird am Freitagabend um 18 Uhr deutscher Zeit im Al Salam Stadium von Kairo angepfiffen.

Ohne eine Niederlage marschierte WM-Teilnehmer Marokko durch die Gruppenphase, allerdings musste man sich dreimal zu einem 1:0 mühen. Nun soll der nächste Schritt, nämlich eine Leistungssteigerung, folgen. Gegen Benin geht das Team um Superstar Hakim Ziyech als haushoher Favorit ins Match.

Benin hat in Gruppe F den dritten Platz belegt und sich gerade so in das Achtelfinale gemausert. Dass man gegen den heutigen Gegner der Underdog ist, ist dem kleinen Land bewusst. Unversucht will man es dennoch nicht lassen, ins Viertelfinale vorzustoßen.

Marokko vs. Benin im Achtelfinale des Afrika-Cups: Goal verrät, wie das Spiel live im TV und im LIVE-STREAM kommt. Zudem gelangt Ihr hier direkt zu den Mannschaftsaufstellungen, sobald sie feststehen.

Marokko vs. Benin: Das Achtelfinale beim auf einen Blick

Duell Marokko vs. Benin Datum Freitag, 5. Juli 2019 || 18.00 Uhr Ort Al Salam Stadium, Kairo (Ägypten) Zuschauer 30.000 Plätze

Marokko vs. Benin heute Abend live im TV sehen - geht das?

Marokko vs. Benin ist das erste Achtelfinale des Afrika-Cups. Am Freitagabend blicken alle Augen nach Kairo, wo viele Zuschauer live im TV mit dabei sein wollen.

Die schlechte Botschaft ist, dass das Duell am Freitag nicht live im deutschen Fernsehen übertragen wird. Die Rechte an der Begegnung fehlen allen deutschen Sendern, sowohl Free-TV als auch Pay-TV.

Eine Alternative gibt es allerdings: Ihr könnt die Begegnung heute in einem LIVE-STREAM ansehen, wo 90 Minuten live und in voller Länge zu sehen sind.

Der Streaminganbieter DAZN zeigt das Kräftemessen zwischen Marokko und Benin. Alle Infos dazu findet Ihr im folgenden Abschnitt.

Marokko vs. Benin: Das Achtelfinale des Afrika-Cups live im Stream sehen

Da die Begegnung zwischen Marokko und Benin nicht live im TV gezeigt wird, muss der Fan ausweichen und sich beim LIVE-STREAM von DAZN bedienen.

Das Streamingportal offeriert die Begegnung ab 18 Uhr in voller Länge live im Stream und beginnt bereits rund fünf Minuten vorher mit der Berichterstattung. Was müsst Ihr aber tun, um den Dienst nutzen zu können?

Marokko vs. Benin im LIVE-STREAM bei DAZN sehen

Das Achtelfinalduell zwischen den beiden Nationen wird von David Ploch kommentiert. Für Euch ist es kostenlos zu sehen, weil DAZN jedem Neukunden einen Gratismonat schenkt.

Diesen könnt Ihr aktivieren, indem Ihr Euch neu beim Dienst anmeldet. In diesem Monat sind sämtliche anfallende Events mit enthalten, sodass Ihr für vier Wochen Fußball live im Stream genießen könnt. Im Anschluss kostet die Mitgliedschaft lediglich 9,99 Euro pro Monat.

Großer Vorteil: Das Abonnement müsst Ihr nicht zwingend für ein Jahr oder gleich zwei Jahre buchen. Ihr könnt jederzeit kündigen, wann immer es Euch gerade passt. Für die Nutzung müsst Ihr noch die jeweilige App downloaden, die Ihr hier findet:

Übrigens: Im stets aktuellen Programm bleibt Ihr immer auf dem Laufenden, was gerade so läuft.

Die Mannschaftsaufstellungen von Marokko und Benin gibt es gegen 17 Uhr an genau dieser Stelle.

Marokko vs. Benin: Das Spiel live im Ticker verfolgen

Die Spiele des Afrika-Cups gibt es ebenfalls im LIVE-TICKER von Goal zu lesen. Das sollte dann die Alternative sein, wenn die Begegnung nicht live im Stream von DAZN angesehen werden kann, weil Ihr am Freitagabend anderweitig unterwegs seid.

Hier verpasst Ihr keine Tore, Chancen, Karten und Wechsel - und das alles kostenlos. Hier geht es direkt zum LIVE-TICKER von Goal zu Marokko vs. Benin.

Marokko vs. Benin: Die Highlights bei DAZN sehen

Habt Ihr am Freitagabend Marokko vs. Benin live im Stream von DAZN verpasst? Dann seid unbesorgt, denn die Highlights der Partie könnt Ihr schon kurz nach Abpfiff auf der Streamingplattform vorfinden.

Voraussetzung ist, wie beim LIVE-STREAM auch, ein Abonnement bei DAZN. Seid Ihr frisch angemeldet, dann fällt dieser Service ebenfalls unter den Gratismonat und Ihr seht die besten Szenen aus Kairo umsonst.