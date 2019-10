Juventus Turin: Transfer von Mario Mandzukic zu Manchester United rückt näher

Bei Juventus Turin sind Mario Mandzukics Dienste aktuell nicht gefragt. Ein Wechsel nach England zu Manchester United ist in Arbeit.

Der kriselnde englische Rekordmeister arbeitet nach Informationen von Goal und SPOX an einem Wintertransfer von Juventus-Angreifer Mario Mandzukic.

Erlebe die Bundesliga live auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Die Red Devils sind bereit, rund zehn Millionen Euro für den 33-jährigen Kroaten auf den Tisch zu legen und rechnen sich mit diesem Angebot gute Chancen aus. Im Old Trafford soll Mandzukic dann einen Vertrag über eineinhalb Jahre unterzeichnen, der ihm jährlich fünf Millionen Euro einbringen soll.

Juventus: Mandzukic wollte nicht in die USA

In den vergangenen Wochen wurde Mandzukic mit einem Wechsel in die MLS und nach Katar in Verbindung gebracht, er kann sich aber wohl einen erneuten Wechsel in eine Top-5-Liga vorstellen.

In dieser Saison wurde Mandzukic nicht für Juves Champions-League-Kader nominiert und kam in der unter dem neuen Trainer Maurizio Sarri noch nicht zum Einsatz. Der Vertrag des ehemaligen Bundesligaprofis läuft noch bis 2021.