Bericht: Juventus-Stürmer Mario Mandzukic verhandelt mit Los Angeles FC

Während ein Transfer nach Katar wohl keine Option ist, wird es zwischen Mario Mandzukic und Los Angeles offenbar konkret.

Juventus Turins Stürmer Mario Mandzukic verhandelt offenbar mit dem dem Los Angeles FC wegen eines sofortigen Transfers. Das berichtet Sky Sport Italia. Demnach seien die Gespräche zwischen dem Vizeweltmeister und dem -Klub aus Kalifornien bereits im "fortgeschrittenen" Stadium.

Noch am Freitag waren Gerüchte aufgetaucht, Mandzukic stehe vor einem Wechsel nach Katar. Gazzetta dello Sport und calciomercato.com melden allerdings, der Kroate habe dem Al-Gharafa Sports Club eine Absage erteilt.

Der 33-Jährige steht in Turin nach einer Verlängerung im Frühling dieses Jahres noch bis 2021 unter Vertrag. Während er unter Massimiliano Allegri regelmäßig zum Einsatz kam, will der neue Trainer Maurizio Sarri in der Offensive vorwiegend auf andere Kräfte bauen. So nominierte er Mandzukic nicht für Juves Champions-League-Kader. Für das Spiel in der am Samstag bei der Fiorentina steht der Routinier ebenfalls nicht im Aufgebot der Bianconeri.

Um Mandzukic gab es in den vergangenen Wochen bereits regelmäßig Wechselgerüchte. Er wurde unter anderem bei Borussia Dortmund und seinem Ex-Klub FC Bayern München als Neuzugang gehandelt.