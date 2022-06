Eintracht Frankfurt: Mario Götze soll ein Kandidat sein

Zieht es Mario Götze zurück in die Bundesliga? Die SGE soll an einer Verpflichtung des Mittelfeldstars basteln.

Mario Götze könnte in die Bundesliga zurückkehren. Wie die Sport Bild berichtet, ist der 30-Jährige als Neuzugang bei Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt im Gespräch. Demnach sollen zwischen dem Weltmeister von 2014 und der Eintracht schon erste Gespräche über eine mögliche Zusammenarbeit stattgefunden haben.

Die Frankfurter sollen in Götze einen geeigneten Kandidaten für eine Verstärkung im Mittelfeld-Zentrum sehen. Für die anstehende Champions-League-Saison ist die SGE noch auf der Suche nach einem spielstarken Zehner.

Mario Götze: Mehrere Vereine zeigen Interesse an einem Transfer

Bei seinem derzeitigem Arbeitgeber, der PSV Eindhoven, hat Götze noch einen bis Juni 2024 gültigen Vertrag. Mehreren Medienberichten zufolge besitzt der 30-Jährige jedoch eine Ausstiegsklausel in Höhe von vier Millionen Euro, welche bis Juli aktiviert werden könnte.

Neben der Frankfurter Eintracht signalisierten zuletzt auch der frischgebackene Serie-A-Meister AC Milan, deren Ligarivale AS Rom sowie Benfica Lissabon Interesse an Götze. Bei Letzteren übernahm mit Roger Schmidt der bisherige Eindhoven-Coach das Traineramt.

Götze stand in der abgelaufenen Spielzeit 52-mal für die PSV auf dem Rasen. Dabei erzielte er zwölf Tore, elf weitere Treffer bereitete er vor. In der Bundesliga war er in der Vergangenheit bereits für Borussia Dortmund und den FC Bayern München aktiv gewesen.