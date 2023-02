FC Barcelona: Gladbachs Marcus Thuram soll Wechsel zu den Blaugrana forcieren

Marcus Thuram wird Mönchengladbach im Sommer wohl ablösefrei verlassen. Seine Seite treibt einen Wechsel zu einem Topklub voran.

WAS IST PASSIERT? Marcus Thurams Seite - sprich Berater - treibt einen möglichen Wechsel des französischen Stürmers zum FC Barcelona voran. Wie die Mundo Deportivo berichtet, sei der 25-Jährige dem spanischen Spitzenklub aktiv angeboten worden.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Vertrag Thurams bei Borussia Mönchengladbach läuft im kommenden Sommer aus, er ist also ablösefrei zu haben. Gladbachs Sportchef Roland Virkus deutete vor wenigen Tagen an, dass der Vizeweltmeister bei den Fohlen nicht verlängern will. Er sagte im 'Doppelpass' von Sport1: "Bei Marcus Thuram haben wir uns gestreckt. Das müssen wir dann auch mal akzeptieren, wenn es noch größere Klubs gibt, wohin Marcus vielleicht wechselt. (...) Dass Spieler uns ablösefrei verlassen werden, das ist keine positive Situation und kann ich auch nicht schönreden."

In den vergangenen Monaten wurde Thuram auch mit einem Transfer zum FC Bayern in Verbindung gebracht.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Marcus Thuram wechselte im Sommer 2019 für neun Millionen Euro Ablöse von EA Guingamp zu den Gladbachern. Seitdem stand er in 125 Spielen für die Fohlen auf dem Platz. Dabei gelangen ihm 42 Tore und 26 Assists. Der Marktwert des Franzosen beträgt laut transfermarkt.de 32 Millionen Euro.

WIE GEHT ES WEITER? Gladbach spielt am 4. März gegen Freiburg und will nach der 0:4-Pleite in Mainz einen besseren Auftritt hinlegen. Bei besagter Auswärtsschlappe saß Thuram 66 Minuten auf der Bank und wurde nur eingewechselt.