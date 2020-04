Doppelpack gegen Liverpool in der Champions League: Atletico-Star Marcos Llorente nennt seinen Hund "Anfield"

Mit einem Doppelpack gegen Liverpool schoss Marcos Llorente Atletico ins CL-Viertelfinale. Seinen Hund benannte er prompt nach dem Stadion der Reds.

Mittelfeldspieler Marcos Llorente von hat nach seinem Doppelpack gegen den im Achtelfinal-Rückspiel der seinen Hund nach dem Stadion der Reds benannt. In seiner Instagram-Story postete der 25-Jährige ein Bild seines Hundes, darunter schrieb er: "Anfield sieht zu, wie das Leben vorbeizieht."

Der Spanier sorgte vor wenigen Wochen in Liverpool mit seinen beiden Treffern in der Verlängerung maßgeblich für den Einzug der Rojiblancos in die Runde der letzten Acht.

Dank Doppelpacker Llorente: Atleti kegelte Titelverteidiger Liverpool raus

Nachdem das Team von Coach Diego Simeone bereits das Hinspiel mit 1:0 für sich entscheiden konnte, ging es in Anfield nach dem Treffer von Georginio Wijnaldum in die Verlängerung. Dort traf Roberto Firmino zur vielumjubelten Führung, ehe die beiden Treffer von Llorente sowie Alvaro Morata in der Nachspielzeit das Aus der Reds besiegelten.

Wann und gegen wen es für Llorente und Co. im Viertelfinale weitergeht, ist ob der Coronakrise aktuell noch offen. Sowohl die Champions League als auch die Europa League wurden vorerst bis auf Weiteres ausgesetzt.