Marash Kumbulla schwärmt von Juventus-Verteidiger Giorgio Chiellini

Marash Kumbulla äußert sich zu zwei Juventus-Stars: Einer ist sein Idol, einer sein unangenehmster Gegenspieler.

Shootingstar Marash Kumbulla vom italienischen Erstligisten Hellas Verona schwärmt von Juventus-Verteidiger Giorgio Chiellini. Der Routinier vom Serie-A-Rivalen aus Turin sei sein Vorbild aus Kindertagen, sagte der 20-Jährige im Gespräch mit dem Corriere della Sera .

"Als ich klein war, hing ein Poster von Chiellini in meinem Zimmer", verriet Kumbulla. "Ich habe seine Hingabe und sein Streben nach Verbesserung immer bewundert. Er ist auf dem Platz ein echter Krieger.

Hellas Verona: Holt der BVB Marash Kumbulla?

Nicht so gute Erinnerungen hat der Albaner dagegen an Chiellinis Klubkameraden Paulo Dybala: "Er ist der Stürmer, der mir am meisten Probleme bereitet hat, weil er körperlich und technisch stark ist. Er ist wie ein Drahtseilakrobat."

Kumbulla zählt zu den Entdeckungen dieser Saison in der Serie A. Das Eigengewächs absolvierte für Hellas 19 Pflichtspieleinsätze und weckte mit guten Leistungen das Interesse namhafter Klubs. So soll unter anderem Inter Mailand seine Fühler nach Kumbulla ausgestreckt haben.

Auch Borussia Dortmund wurde bereits mit dem albanischen Nationalspieler (ein A-Länderspiel) in Verbindung gebracht. Er selbst sagte über seine Zukunft nur: "Mein Traum ist es, in der zu spielen."