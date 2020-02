Bericht: BVB buhlt um Hellas-Shootingstar Marash Kumbulla

Borussia Dortmunds Hintermannschaft ist in dieser Saison nur selten sattelfest. Abhilfe könnte ab kommendem Sommer Marash Kambulla schaffen.

zeigt angeblich Interesse am 20-jährigen Abwehrmann Marash Kumbulla von Hellas Verona. Das berichtet die Bild-Zeitung.

Demnach seien Scouts des Bundesligisten am Wochenende in Verona gewesen, um den Albaner gegen zu beobachten. Der Außenseiter bezwang die Alte Dame mit 2:1, Kumbulla zeigte gegen das Team um Superstar Cristiano Ronaldo eine ansprechende Leistung.

Mehr Teams

Kumbulla wurde in geboren und in der Jugendabteilung von Hellas ausgebildet. Sein Debüt in der höchsten italienischen Spielklasse feierte er am ersten Spieltag der aktuellen Saison. Für die albanische Nationalmannschaft kam der Innenverteidiger Mitte Oktober vergangenen Jahres zu seinem ersten Kurzeinsatz.

Der Bild-Zeitung zufolge buhlen neben dem BVB auch die englischen Top-Klubs und um die Dienste des Innenverteidigers.