"Mann, das Duo hat Spaß gemacht": Heung-min Son vermisst seinen ehemaligen Mitspieler und Bayern-Star Harry Kane

Tottenham-Star Heung-min Son hat zugegeben, dass er es vermisst, mit seinem ehemaligen Teamkollegen Harry Kane zu spielen.

Der Südkoreaner wurde im Rahmen der adidas-Kampagne "You Got This" im Interview mit GOAL befragt, wer seiner Meinung nach der intelligenteste Spieler sei, mit dem er jemals zusammengespielt habe. Sons Antwort war Harry Kane. "Mann, das Duo hat Spaß gemacht. Ich vermisse ihn immer noch", gab der 32-Jährige zu.

Die beiden spielten acht Jahre lang bei Tottenham zusammen und bildeten eines der gefürchtetsten Duos in der Geschichte der Premier League. Mit 47 Tor-Kombinationen (einer der beiden legt das Tor des anderen vor) hat kein anderes Duo mehr. Während Kane die Spurs im Sommer 2023 für den FC Bayern verließ, jagt Son mit den Nord-Londonern weiterhin den ersten Titel seiner Karriere.

Sons weitere Antworten im Interview waren ebenfalls stark Premier-League-lastig. So nannte der Südkoreaner Liverpools Alisson Becker als den besten Torhüter und Virgil van Dijk als den besten Verteidiger, gegen den er je gespielt hat. Son zeichnete zudem Mitspieler Micky van de Ven als den schnellsten Spieler aus und Ben Davies als den, der im Training am härtesten arbeitet. Der stärkste Spieler für Son ist Milans Kyle Walker. Der Brasilianer Ronaldo Nazario sei zudem der Spieler, mit dem Son am liebsten in einer Mannschaft gespielt hätte.

Das vollständige Video können Ihr Euch unten ansehen! ⬇️