Spitzenklub buhlte wohl um Thomas Müller - bei ausbleibender Bayern-Verlängerung erneut eine Option?

Wird das Thema Manchester United und Thomas Müller demnächst noch einmal heiß?

WAS IST PASSIERT? Manchester United versuchte im Winter 2022/23 offenbar, Bayern Münchens Offensivspieler Thomas Müller nach England zu locken. Das berichtet die Sport Bild.

WAS IST DER HINTERGRUND? Demnach soll United-Trainer Erik ten Hag stark daran interessiert gewesen sein, Müllers riesige Erfahrung ins Old Trafford zu holen. Müller habe zwar abgelehnt - doch möglicherweise hätte United mit einem neuerlichen Werben um den deutschen Nationalspieler mehr Erfolg.

WIE GEHT ES WEITER? Müllers Vertrag in München läuft im Sommer 2024 aus. Aufhören will der 34-Jährige dann sicher noch nicht, sondern noch mindestens ein Jahr weiterspielen. Laut Sport Bild soll es in den nächsten Wochen nun Gespräche über eine Vertragsverlängerung geben.