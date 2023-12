"Er ist einer der Namen auf der Liste": Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart weckt wohl Interesse bei internationalem Topklub

Guirassy trifft diese Saison für Stuttgart, wie er will. Schlägt schon im Winter ein absoluter Topklub zu?

WAS IST PASSIERT? Manchester United denkt laut Transferexperte Fabrizio Romano über eine Verpflichtung von Stuttgart-Stürmer Serhou Guirassy im Januar nach.

WAS WURDE GESAGT? "Er ist bei Manchester United diskutiert worden", sagte Romano im Interview mit dem YouTube-Kanal The United Stand. "Guirassy ist einer der Namen auf der Liste, also ist es möglich."

WAS IST DER HINTERGRUND? Guirassy, der diese Saison bisher 17 Tore in zwölf Einsätzen für Stuttgart erzielt hat, kann den VfB laut Romano im Januar gegen Zahlung einer Ausstiegsklausel in Höhe von 17,5 Millionen Euro verlassen.

"Darum denken viele Vereine - nicht nur in England, sondern auch in Deutschland und Italien - darüber nach, sich um ihn zu bemühen", führte Romano aus. United, das im Januar gerne einen neuen Mittelstürmer holen würde, sei also keineswegs der einzige Interessent für Guirassy.

Und auch Stuttgart ist Romano zufolge bestrebt, Guirassy zumindest noch bis zum Sommer zu halten und ihn dann zu verkaufen. "Aber was ich so höre, ist, dass die Möglichkeit eines Transfers im Januar wirklich konkret ist", betonte Romano.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Guirassy war 2022 von Stade Rennes zunächst nach Stuttgart verliehen worden, vergangenen Sommer verpflichteten die Schwaben den 27-jährigen Torjäger dann fest.

Guirassys Vertrag beim VfB ist noch bis 2026 datiert. Neben United gelten unter anderem auch Newcastle, Milan, Tottenham und West Ham als interessiert.