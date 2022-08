Manchester United: Tauschdeal mit Harry Maguire und Chelseas Christian Pulisic?

Bahnt sich in der Premier League ein spektakulärer Tauschdeal an? Harry Maguire und Christian Pulisic könnten die Seiten wechseln.

Der FC Chelsea möchte Manchester United offenbar von einem spektakulären Tauschdeal überzeugen. Wie die Daily Mail berichtet, erkundigten sich die Blues bei den Red Devils nach der Möglichkeit, Harry Maguire verpflichten zu können. Zuvor gab es Berichte, United wäre an Chelseas Offensivspieler Christian Pulisic interessiert. Die Londoner könnten sich einen Tausch der beiden Spieler offenbar vorstellen.

Maguire ist bis heute der teuerste Abwehrspieler der Welt, nachdem United 2019 87 Millionen Euro für ihn an Leicester City überwies. Allerdings fiel der 29-Jährige seither oft mit Leistungsschwankungen und Patzern auf, die ihn teils zum Gespött der Fanszene machten.

FC Chelsea: Maguire als Plan B für Fofana?

United-Trainer Erik ten Hag setzte in den ersten beiden Saisonspielen zwar auf den Engländer, doch nach zwei schlimmen Niederlagen könnte Maguire im Klassiker gegen den FC Liverpool am Montagabend (21 Uhr im LIVE-TICKER) die Bank drohen. Dem Bericht der Daily Mail zufolge will Maguire unbedingt Stammspieler sein, vor allem mit Blick auf die WM in Katar im Herbst. Allerdings wäre Maguire für Chelsea nur Plan B, sollte der Transfer von Wesley Fofana nicht klappen.

Pulisic wiederum ist bei Chelsea-Trainer Thomas Tuchel nur zweite Wahl, in den ersten beiden Saisonspielen kam er über Kurzeinsätze nicht hinaus. Auch in der vergangenen Saison gehörte der US-Amerikaner nur selten zur Stammelf. United sucht derweil händeringend nach Offensivspielern, um die Qualität im Kader zu verbessern.