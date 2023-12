Manchester United liebäugelt mit einer Verpflichtung des bei Manchester City in Ungnade gefallenen Mittelfeldspielers Kalvin Phillips im Januar.

WAS IST PASSIERT? Der englische Nationalspieler Kalvin Phillips steht kurz davor, ManCity im kommenden Januar zu verlassen, nachdem Pep Guardiola deutlich gemacht hat, dass der Mittelfeldspieler in der laufenden Saison nicht mehr regelmäßig in seinem Team zu Einsatz kommen wird.

Nun berichtet The Sun, dass United die Situation von Phillips beim Lokalrivalen beobachtet und im Januar einen Überraschungstransfer für den englischen Nationalspieler anstreben könnte.

WAS IST DER HINTERGRUND? Dem Bericht zufolge könnte der ehemalige Leeds-Spieler im Januar ausgeliehen werden, um dann im Sommer endgültig zu wechseln. Erik ten Hag, der als Bewunderer des Spielers bekannt ist, möchte im Transferrennen die Nase vorn haben und den Deal vor Vereinen wie Newcastle United abschließen, die ebenfalls an der Verpflichtung des Spielers interessiert sind.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Der 28-Jährige hat in dieser Saison in allen Wettbewerben nur acht Spiele bestritten und dabei 215 Minuten auf dem Platz verbracht. Nur ein einziges Mal stand er in der Startformation von Guardiola, und zwar in der dritten Runde des Carabao Cups gegen Newcastle.

WIE GEHT ES WEITER? Die Red Devils müssen ihr Mittelfeld verstärken, da Sofyan Amrabat, der im Sommer ausgeliehen wurde, dem Kader bislang keinen großen Mehrwert gebracht hat. Die Red Devils erwägen außerdem, Casemiro und Christian Eriksen zu verkaufen, da beiden Spielern Angebote aus Saudi-Arabien vorliegen.

Es bleibt abzuwarten, ob sich United um den sich auf dem Abstellgleis befindenden Phillips bemüht oder ob Eddie Howe ihn nach Newcastle holen kann.