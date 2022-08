Bericht: Sporting-Trainer droht angeblich mit Rücktritt, sollte Cristiano Ronaldo kommen

Gegen einen Transfer von Cristiano Ronaldo zu Sporting gibt es offenbar prominenten Widerstand in Lissabon.

Trainer Ruben Amorim (37) vom portugiesischen Spitzenklub Sporting CP soll sich vehement gegen eine Rückkehr von Superstar Cristiano Ronaldo ausgesprochen haben. Das berichtet die Times. Demnach habe Amorim sogar mit Rücktritt gedroht, sollte der Stürmer von Manchester United gegen seinen Willen verpflichtet werden.

Ronaldo strebt weiter einen Abgang vom englischen Rekordmeister an, um in der kommenden Saison in der Champions League zu spielen. Diese Möglichkeit hätte er bei Sporting. The Athletic berichtete bereits Ende Juli, dass Ronaldos Berater Jorge Mendes mit Sportings Klubchefs wegen eines Wechsels Gespräche aufgenommen habe.

Manchester United: Cristiano Ronaldo spielte einst für Sporting

In dem Artikel hieß es aber auch, dass nicht nur die Finanzierung Ronaldos ein großes Problem für den Klub darstellte: Amorim habe bereits damals Bedenken geäußert, Ronaldo in seine Mannschaft zu integrieren, da der 37-Jährige die Dynamik im Team stark verändern würde.

Der Sporting-Coach ist seit 2020 im Amt und führte den Traditionsverein auf Anhieb zum ersten Meistertitel seit 19 Jahren. Sein Vertrag läuft noch bis 2024.

Für Ronaldo wäre ein Wechsel nach Lissabon eine Rückkehr zu jenem Klub, in dessen Akademie er einst groß wurde. CR7 spielte von 1998 bis 2003 für Sporting ehe das erste Engagement des fünfmaligen Weltmeisters bei ManUnited folgte. An die Red Devils ist Ronaldo nun noch bis 2023 gebunden.