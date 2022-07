Manchester United: Ronaldo-Berater nimmt offenbar Gespräche mit Sporting auf

Cristiano Ronaldo will Manchester United verlassen - so viel ist klar. Nun nimmt sein Berater offenbar Gespräche mit Sporting auf.

Cristiano Ronaldo liebäugelt offenbar mit einer Rückkehr zu Sporting, das berichtet The Athletic. Dem Bericht zufolge arbeitet CR7-Berater Jorge Mendes daran, einen neuen Verein für den Superstar zu finden und hat nun Gespräche mit dem Lissaboner Topklub aufgenommen.

Ronaldos erster Profiklub ist nach dem zweiten Platz in der portugiesischen Liga für die Champions League qualifiziert, was für Ronaldo ein wichtiger Anreiz sein soll. Jedoch soll die Finanzierung Ronaldos ein großes Problem für den Klub darstellen, zusätzlich hat Cheftrainer Ruben Amorim angeblich Bedenken, Ronaldo in sein Team zu integrieren, da der 37-Jährige die Dynamik im Team stark verändern würde.

Nach Treffen mit ManUnited: Ronaldo will Verein verlassen

Cristiano Ronaldo ist inzwischen wieder zurück in Manchester und soll bereits erste Gespräche mit dem Verein geführt haben. Diese sollen Medienberichten zufolge allerdings die Meinung des Superstars nicht geändert haben und der Portugiese will die Red Devils nach wie vor verlassen.

Mit dem englischen Rekordmeister würde CR7 in der kommenden Saison nur in der Europa League spielen, was einer der Hauptgründe für den Wechselwunsch sein soll. Ronaldo wechselte im vergangenen Jahr von Juventus Turin nach Manchester und erzielte dort in 38 Partien 24 Tore. Sein Vertrag bei United läuft 2023 aus.